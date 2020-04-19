Рогозин опроверг информацию о разработке нового космического корабля

https://static.news.ru/photo/1a994b82-826f-11ea-966f-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новый пилотируемый космический корабль для полётов на околоземную орбиту для замены кораблей «Союз МС» создаваться не будет. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Он отметил, что космонавты для полётов на Международную космическую станцию (МКС) будут использовать предназначенный для лунной программы корабль «Орёл».

На самом деле будет один и тот же корабль, просто для доставки на МКС у него заправка будет меньше, — цитирует Рогозина РИА Новости.

Он добавил, что вопрос заключается в стоимости проекта.

Как сообщал NEWS.ru ранее, космические корабли «Союз» и «Прогресс» заменят новым летательным аппаратом. Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время. Аппарат будут создавать на базе пилотируемого корабля «Орёл». На следующей неделе в Роскосмосе приступят к разработке техзадания для нового корабля.