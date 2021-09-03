Рогозин обвинил США в крахе коммерции в космосе

Санкции США стали причиной краха рынка коммерческих запусков в космос. Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Не очень хорошо мы себя чувствуем на рынке коммерческих запусков из-за санкций <...>. Мы теряем значительное количество заказов на свободном рынке, его больше нет. В космической сфере рынка пусковых услуг, именно как слова «рынок», его больше не существует, — заявил Рогозин.

Глава Роскосмоса отметил, что в настоящее время уже существует, но будет введено Соединёнными Штатами де-юре с 1 января 2023 года правило, согласно которому при наличии в космическом аппарате американских комплектующих его нельзя будет запускать на российских ракетах.

При этом Рогозин подчеркнул, что существуют и другие страны, считающие возможным и необходимым сотрудничать с Россией по космической линии.

Ранее Дмитрий Рогозин сообщил, что до конца 2021 года с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется осуществить два пуска российских ракет-носителей «Союз».