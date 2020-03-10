https://static.news.ru/photo/942c66b4-62d0-11ea-adeb-fa163e074e61_660.jpg Фото: laspace.ru

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и руководитель Европейского космического агентства (ЕКА) Ян Вернер проведут видеоконференцию по совместной миссии «ЭкзоМарс-2020». Личная встреча топ-менеджеров и пресс-конференция в Москве отменены.

Руководители ЕКА и Роскосмоса будут обсуждать совместные проекты, в первую очередь «ЭкзоМарс-2020», и в том числе ряд рисков, связанных с этим проектом. В настоящее время продолжаются работы для подготовки к его запуску в июле-августе этого года, — цитирует РИА Новости заявление ЕКА.

Рогозин и Вернер планировали лично встретиться 12 марта. В Роскосмосе смену формата объяснили занятостью двух руководителей, но всё совпало с ограничениями в ЕКА из-за эпидемии коронавируса.

Как писал NEWS.ru, российско-европейская миссия «ЭкзоМарс-2020» займётся поиском следов жизни на Красной планете.