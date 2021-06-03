Рогозин обратится к NASA с просьбой «угомонить» сторонников санкций

https://static.news.ru/photo/4d0c0d44-c4bc-11eb-b999-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Maksim Konstantinov/Russian Look/Global Look Press

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что попросит нового главу NASA Билла Нельсона ходатайствовать перед президентом США Джо Байденом о прекращении санкционного режима в отношении предприятий России, сообщает РИА Новости.

Несколько месяцев назад я написал письмо в Министерство торговли США, пока ответа не получил. Я передам копию письма господину Нельсону, попрошу, чтобы он встретился с президентом Джо Байденом, чтобы вместе они дали необходимые поручения своим борцам за санкции, чтобы те, наконец, угомонились, — рассказал глава Роскосмоса.

Под американскими санкциями ранее оказались головной научный институт российской госкорпорации ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс».

Я не понимаю, логики здесь нет. И я надеюсь господину Нельсону это объяснить. Мудрый человек, опытный, возрастной, он должен это понять, — подчеркнул Рогозин.

Ранее стало известно, что заместителя генерального директора Роскосмоса Юрия Росляка, курировавшего строительство в том числе космодрома Восточный, освободили от занимаемой должности. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов. Новую кандидатуру на этот пост наблюдательный совет Роскосмоса обсудит 9 июня.