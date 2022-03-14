Рогозин: новая орбитальная станция РФ может быть военно-прикладной

↵Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире радио Sputnik сообщил, что если текущая геополитическая обстановка останется по отношению к России враждебной, то новая орбитальная станция РФ будет носить военно-прикладной характер. Также он сообщил, что Роскосмос рассматривает вариант выхода из проекта Международной космической станции и строительство собственной.

Если геополитическая обстановка по отношению к России будет враждебной, то новая орбитальная станция будет военно-прикладной, — сказал Рогозин.

Рогозин также сообщал, что решение о сроках завершения сотрудничества по Международной космической станции будет завесить от ответа США, Канады и Европы о возможном снятии санкций с российских предприятий. Он уточнил, что уже отправлены соответствующие письма руководству НАСА, Европейского и Канадского космических агентств.

Рогозин подчеркнул , что это позволит сформулировать окончательную позицию Роскосмоса по срокам завершения сотрудничества по МКС.

Ранее Россия отменила поставку в США 12 двигателей РД-181 для ракеты Antares, которая запускает грузовой космический корабль Cygnus к Международной космической станции. Введённые ограничения касаются не только поставки новых агрегатов, но и обслуживания.