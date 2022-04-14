Рогозин назвал единственную проблему Роскосмоса

Российское ракетостроение сегодня фактически полностью независимо. Единственная проблема, которая осталась у Роскосмоса, — это микроэлектроника, рассказал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он подчеркнул, что никакой паники в отрасли относительно импортозамещения не наблюдается, все наиболее сложные проблемы решаемы, пишет ИА SM-News.

Как рассказал Рогозин, с большей частью трудностей Роскосмосу удалось справиться ещё в 2019 году, когда перешли с украинской на российскую цифровую систему управления «Союз-2». Остальные ракеты, в том числе и боевые, по его словам, до последнего винтика сейчас российские.

У нас есть один вопрос — это микроэлектроника. Она, к сожалению, находится не в периметре Роскосмоса, мы закупаем электронные платы у наших предприятий. Все наиболее сложные проблемы решаемы. Нет никакой паники, — отметил Рогозин.

Он подчеркнул, что решения по отказу от всего импортного в космической отрасли были приняты уже в 2014 году, когда появились «первые санкционные ласточки». В настоящее время Россия работает над созданием собственной техники.

Ранее Дмитрий Рогозин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что госкорпорация полностью отказалась от поставок из-за рубежа при строительстве космодрома Восточный. Он пояснил, что Роскосмос наладил собственное производство баллонов сжатых газов, которые ранее покупал у Южной Кореи.