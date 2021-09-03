Рогозин назвал сроки запуска ракеты «Союз» с космодрома Куру

До конца 2021 года с космодрома Куру во Французской Гвиане планируется осуществить два пуска российских ракет-носителей «Союз». Об этом сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире YouTube-канала «Соловьёв Live».

Космодром Куру, там тоже у нас до конца года должны быть два пуска, — сказал Рогозин.

Ранее РИА Новости со ссылкой на источник сообщало о том, что запуск с космодрома Куру на российском корабле «Союз» двух европейских навигационных спутников Galileo намечен на 23 ноября. Также 29 декабря предполагается запуск «Союза» с 34 британскими спутниками связи OneWeb. Однако этот запуск может быть перенесён на январь 2022 года.

С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 25 пусков российских ракет «Союз-СТ».