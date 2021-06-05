Рогозин назвал абсурдом идею Маска о полётах на Марс

https://static.news.ru/photo/7078bb18-c5ea-11eb-b0c4-96000091f725_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорый полёт человека на Марс — полный абсурд. Разговоры на эту темы представляют собой не более чем маркетинговый ход. Об этом гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), трансляция ведётся на сайте мероприятия.

По его словам, все заявления о скорой марсианской миссии рассчитаны на обывателей, далёких от космической отрасли. Специалисты же понимают, насколько сложно осуществить такой полёт, который будет продолжаться по меньшей мере девять месяцев.

Как запихнуть 100 человек, как шпроты в банке, без возможности двигаться в течение девяти месяцев, в космический корабль? — задался вопросом Рогозин.

Он также указал на то, что необходимо очень точно рассчитать время старта, поскольку пусковое окно для полёта к Красной планете открывается раз в два года. Даже если миссия будет успешной, её участникам придётся ждать столько же, «чтобы оттуда свалить обратно на Землю».

Ранее сообщалось, что глава компании SpaceX Илон Маск спрогнозировал первый беспилотный полёт к Марсу на 2024 год. Первый экипаж к Красной планете, по его мнению, может отправиться уже в 2026 году.