Рогозин напомнил об амбициях России в космосе

https://static.news.ru/photo/ca85bf80-7cc0-11ea-92ab-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Рогозин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин поздравил с Днём космонавтики всех сотрудников предприятий российской ракетно-космической промышленности и смежных отраслей. Он отметил, что на сегодняшний день космонавтика выполняет самый широкий спектр задач — от развития инженерной инфраструктуры на Земле до военно-стратегических задач, в том числе — на орбите.

Нынешний праздник в России отмечают, «уже приближаясь к замечательным датам»: это юбилей космодрома Байконур, юбилей Центра подготовки космонавтов, а также — 60-летие первого полёта человека в космос, которое состоится в 2021 году, отметил Рогозин.

Для нашей страны это один из лучших и самых тёплых праздников. Потому что связан этот праздник с первым полётом человека в космос. И этот человек — наш человек! — сказал глава Роскосмоса в своём ведеообращении.

Такого рода события накладывают ответственность на нынешних представителей отрасли, подчеркнул он.

Рогозин напомнил, что в начале 2020 года президент Владимир Путин подписал новую редакцию Основ государственной политики в области космической деятельности. В документе очерчен круг задач, связанных с развитием ближнего и дальнего космоса — от перехода на новую ракетно-космическую технику до покорения Луны, Марса и Венеры.

Такие планы гендиректор Роскосмоса назвал серьёзным вызовом, который требует не только серьёзного технического прогресса, но и масштабной подготовки большого количества специалистов — нового поколения тех, кто сможет удержать лидерство России в мировой космонавтике.

Ранее, как писал NEWS.ru, Рогозин обнародовал планы развития ракетно-космических комплексов.