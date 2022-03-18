Рогозин: стартовый комплекс «Союзов» на Куру будет законсервирован навсегда

Стартовый комплекс отечественных ракет-носителей «Союз» на космодроме Куру во Французской Гвиане будет законсервирован навсегда, заявил в ходе визита в Ракетно-технический центр (РКЦ) «Прогресс» глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин, сообщает РИА Новости. Он отметил, что Россия не нуждается в настолько ненадёжном партнёре, как Европейское космическое агентство (EKA), которое ведёт себя «сумасшедшим образом».

Он будет законсервирован навсегда, — заявил Рогозин.

Он добавил, что США в рамках санкций рассматривают вопрос отключения РФ от навигационных систем GPS. По мнению Рогозина, не стоит из-за этого переживать, потому что российские смартфоны подключены к системе ГЛОНАСС.

Ранее глава госкорпорации заявил после отказа ЕКА от сотрудничества по миссии ExoMars, что Роскосмос сможет самостоятельно организовать миссию на Марс. По его словам, для этого России может потребоваться несколько лет.