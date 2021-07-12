Рогозин допустил существование инопланетян

Фактов, подтверждающих существование гуманоидных инопланетян, нет, однако различные формы жизни могут существовать во Вселенной. Об этом в интервью «Газете.Ru» заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

У меня нет никаких фактов, чтобы в это верить. Но, если говорить о моих личных убеждениях, я считаю, что Вселенная бесконечна и во времени, и в пространстве, поэтому бесконечным может быть шанс существования жизни во Вселенной, — сказал глава госкорпорации.

Он добавил, что такая жизнь не обязательно должна быть гуманоидной — это могут быть клетки, вирусы, растения, хотя могут быть и живые разумные существа.

Этот вопрос будоражит умы. И будет будоражить, пока мы не найдём этой разумной жизни, — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что на поиск признаков жизни нацелена совместная российско-европейская программа ExoMars.

Ранее певица Катя Лель призналась NEWS.ru, что инопланетяне постоянно выходят с ней на связь. Существование пришельцев с других планет, по её словам, «подтверждено и проверено тысячи раз всем человечеством».

Также сообщалось, что всю имеющуюся в распоряжении американского правительства информацию об НЛО решено обнародовать. Сделает это директор Национальной разведки США Эврил Хэйнс. Она представит отчёт с несекретной информацией о необъяснимом воздушном явлении (НВЯ). До публикации документа ознакомится с ним вице-президент США Камала Харрис, также занимающая пост главы Национального космического совета.