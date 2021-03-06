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Космос

Рогозин допустил создание новой версии «Ангары»

17:26, 06 марта 2021
Фото: roscosmos.ru

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин не исключил создание обновлённой версии ракеты-носителя «Ангара». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Что касается «Ангары-А3», её производство возможно, но не очевидно, ведь в этом классе (полутяжёлом) скоро появится «Союз-5» грузоподъёмностью 17 тонн, — написал Рогозин.

Ранее стало известно, что Центр Хруничева и Министерство обороны РФ ведут переговоры о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет «Ангара-А5М». В рамках контракта с Минобороны будут изготовлены четыре ракеты «Ангара-А5», предназначенные для лётных испытаний, а также четыре серийных ракеты «Ангара-А5».

Как сообщал NEWS.ru, cтроительство стартового комплекса для «Ангары» на космодроме Восточный приостановлено на 90 суток. Такое решение принял Амурский областной суд.

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