https://static.news.ru/photo/df64438c-6b58-11ea-838d-fa163e074e61_660.jpg Фото: © Roscosmos/Global Look Press

Антропоморфные роботы, аналогичные «Фёдору», более нужны для окололунной станции, нежели для МКС. К такому выводу пришли разработчики «Фёдора» — специалисты НПО «Андроидная техника».

Робот внутрикорабельной деятельности не так востребован для МКС ввиду того, что на станции постоянно присутствуют космонавты. Он в большей степени необходим для работы в условиях окололунной базы, которая будет редко посещаемой, — рассказали ТАСС в НПО.

Специалисты допускают использование роботов на МКС, но только в рамках испытаний. Проанализировав трёхмесячную работу «Фёдора» на станции в 2019 году, они предъявили много замечаний по тому, как с ним взаимодействовали космонавты.

Как писал NEWS.ru, робот-пилот перспективного корабля «Орёл», создаваемый по проекту «Испытатель», преимущественно будет работать в автономном режиме. По данным НПО «Андроидная техника», «Испытателем», как и роботом «Фёдором», можно будет управлять в копирующем режиме, когда машина повторяет движения оператора. Также разработчики предусмотрели супервизорный режим, когда корректируется работа робота, действующего по заданной программе. «Испытателя» полностью интегрируют с системами электропитания и связи «Орла».