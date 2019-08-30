https://static.news.ru/photo/f2b8ce72-cb52-11e9-8e19-fa163e074e61_660.jpg Фото: FEDOR37516789/twitter.com

Космонавт Алексей Овчинин с трудом включил электропитание робота «Фёдора» на борту Международной космической станции (МКС). Во время переговоров со специалистами Центра управления полетами (ЦУП) член экипажа станции хотел ударить неработающего андроида инструментом.

Может, по ней (кнопке включения электропитания на плече Фёдора. — News.ru) молотком стукнуть? Я уже гаечный ключ взял, упираюсь — никакого эффекта, — цитирует Овчинина РИА Новости .

В ЦУП космонавтам предложили заменить аккумуляторные батареи, но вскоре Овчинин сообщил, что ему удалось включить Федора.

Я включил его. Раз 10-15 включал и выключал. Вот он включился и даже сказал что-то, — пояснил космонавт.

Как писал News.ru, ранее робот не узнал турецкого президента Реджепа Эрдогана. Пилотируемый космический корабль «Союз МС-14» с Фёдором на борту пристыковался к МКС только со второй попытки 27 августа.