https://static.news.ru/photo/836c2e2a-c9da-11e9-bb3b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: youtube.com

Антропоморфный робот-спасатель Фёдор не узнал турецкого президента Реджепа Эрдогана с МКС. Эрдоган был рядом с российским президентом Владимиром Путиным во время проведения телемоста с космонавтами на авиасалоне МАКС-2019.

Свою аннотацию встречи Фёдор изложил в Twitter, где назвал Эрдогана «не идентифицированным участником радиообмена».

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb — FEDOR (@FEDOR37516789) 28 августа 2019 г.

После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки, — говорится в публикации робота.

«Комбинация», о которой идёт речь, — это поднятый вверх большой палец руки, который показывает командир корабля Александр Скворцов.

Во время телемоста Путин высказал надежду на то, что Фёдор окажет космонавтам «необходимую помощь и поддержку» в работе. Эрдоган, в свою очередь, пожелал космонавтам успешного завершения миссии и добавил, что они являются «очень хорошим примером для молодёжи».

Ранее News.ru сообщал, что представительство Россотрудничества в Великобритании поздравило «любимого робота-космонавта» с пристыковкой корабля «Союз МС-14» к Международной космической станции.