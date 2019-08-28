Антропоморфный робот-спасатель Фёдор не узнал турецкого президента Реджепа Эрдогана с МКС. Эрдоган был рядом с российским президентом Владимиром Путиным во время проведения телемоста с космонавтами на авиасалоне МАКС-2019.
Свою аннотацию встречи Фёдор изложил в Twitter, где назвал Эрдогана «не идентифицированным участником радиообмена».
После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки. Сегодня начали испытания экзоскелета pic.twitter.com/nalFMRVYvb
После вчерашнего общения с @KremlinRussia и ещё одним не идентифицированным участником радиообмена мой оператор Александр Скворцов три раза заглядывал через шлюз агрегатного отсека ко мне в корабль и показывал эту комбинацию кисти правой руки, — говорится в публикации робота.
«Комбинация», о которой идёт речь, — это поднятый вверх большой палец руки, который показывает командир корабля Александр Скворцов.
Во время телемоста Путин высказал надежду на то, что Фёдор окажет космонавтам «необходимую помощь и поддержку» в работе. Эрдоган, в свою очередь, пожелал космонавтам успешного завершения миссии и добавил, что они являются «очень хорошим примером для молодёжи».