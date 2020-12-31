РКК «Энергия» собрала макет космического корабля «Орёл» для испытаний

Российский космический корабль «Орёл» должен совершить пилотируемый полёт вокруг Луны в 2028 году, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
В 2030 году планируется высадить космонавтов на Луну,
Корпорация «Энергия» к новому году сделала подарок — собрала уже макет этого корабля для начала статических испытаний, сделала всё. Это уже готовый корабль, — подчеркнул Рогозин.
По словам гендиректора Роскосмоса, корабль отличается от всех существующих сейчас технических средств тем, что предназначен для покорения дальнего космоса и полётов к Луне.
У него настолько мощная тепловая защита, что он может возвращаться к Земле на второй космической скорости — не 8, а 11 км/с, — пояснил Рогозин.
Гендиректор Роскосмоса подтвердил, что работы по созданию «Орла» идут по графику. На 15 декабря 2023 года намечен пуск корабля с ракетой «Ангара», «сначала в беспилотном варианте».
Как передавал NEWS.ru, правительство России выделило 7 млрд рублей для начала работ по программе развития космических информационных технологий «Сфера».