«Прогресс» начал работу над спутником со сверхвысоким разрешением

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» по собственной инициативе приступил к проработке проекта нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), который будет обладать сверхвысоким разрешением.
По словам гендиректора РКЦ Дмитрия Баранова, специалисты намерены модернизировать платформу «Аист», на основе которой в перспективе можно создать малые космические аппараты ДЗЗ в оптическом диапазоне со сверхвысоким разрешением до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше метра,
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы Соединённых Штатов по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.
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