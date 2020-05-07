«Прогресс» начал работу над спутником со сверхвысоким разрешением

https://static.news.ru/photo/3648a248-902e-11ea-b265-fa163e074e61_660.jpg Фото: РКЦ «Прогресс»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» по собственной инициативе приступил к проработке проекта нового космического аппарата дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), который будет обладать сверхвысоким разрешением.

По словам гендиректора РКЦ Дмитрия Баранова, специалисты намерены модернизировать платформу «Аист», на основе которой в перспективе можно создать малые космические аппараты ДЗЗ в оптическом диапазоне со сверхвысоким разрешением до 0,4 м и радиолокационного аппарата с разрешением меньше метра, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сравнил планы Соединённых Штатов по созданию нового международного соглашения по освоению Луны с вторжением в Ирак и Афганистан.