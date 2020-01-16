https://static.news.ru/photo/dac4988e-386a-11ea-8913-fa163e074e61_660.jpg Фото: samspace.ru

Разработка эскиза ракеты-носителя «Союз-6» может быть начата РКЦ «Прогресс» в 2020 году. Об этом заявил гендиректор предприятия Дмитрий Баранов.

Он пояснил, что сроки старта работ зависят от заказчика – Роскосмоса. Сейчас центр ожидает от корпорации техническое задание по проекту.

«Союз-6» будет построен на базе «Союза-5». Предполагается, что лётные испытания ракеты-носителя начнутся в 2025 году, сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что НПО «Энергомаш» поставит первый модернизированный двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» в 2022 году. Всего их будет изготовлено шесть. Каждый из двигателей для надёжности пройдёт от шести и более испытаний и проверок.