РФ отправит к МКС корабль, названный в честь Юрия Гагарина

https://static.news.ru/photo/8134d20c-5650-11eb-afe7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

РФ в 2021 году отправит к Международной космической станции (МКС) пилотируемый корабль серии «Союз». Аппарат назвали в честь первого космонавта Земли — Юрия Гагарина. Об этом говорится в утверждённом вице-премьером РФ Юрием Борисовым плане.

Документы содержат перечень главных мероприятий по подготовке и проведению празднования 60-летия полёта Гагарина на орбиту, передаёт РИА Новости со ссылкой на постановление. На 2021-й запланированы пуски трёх кораблей «Союз МС».

Ближайший старт должен состояться 9 апреля, передают «Аргументы и факты». Следующая экспедиция намечена на 5 октября, а 8 декабря к МКС отправится «Союз МС» с двумя туристами. Корабли долетят до станции за три часа.

Перед пересменкой экипажа МКС высоту её орбиты увеличат на 1,2 км. При этом двигатели корабля «Прогресс МС-14», пристыкованного к модулю «Звезда» МКС, включат в 19:14 мск. Они должны проработать 418,5 секунды, благодаря чему средняя высота орбиты станции увеличится на 1,2 километра и составит 419,8 километра над поверхностью Земли.

Ранее NEWS.ru писал, что в настоящее время корпорация «Энергия» разрабатывает новую орбитальную станцию с неограниченным сроком службы. Этого удастся добиться за счёт замены модулей станции, а также открытой архитектуры её создания.