https://static.news.ru/photo/34da4892-c7c2-11e9-bb68-fa163e074e61_660.jpg Кайласавадиву Сиван Фото: Kashif Masood/Xinhua/Global Look Press

Индия и Россия рассматривают возможность создания наземных станций на территориях друг друга для увеличения эффективности работы спутниковых навигационных систем, сообщил глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Кайласавадиву Сиван.

Российская станция будет размещена в Бангалоре, тогда как наша, скорее всего — в Москве, — уточнил он.

Отвечая на вопрос о возможной покупке у РФ оборудования для пилотируемой космической миссии «Гаганьян» Сиван заявил, что в настоящее время этот вопрос не согласован, так как индийской стороне необходимо решить, подходит ли оно для её целей, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что индийская лунная станция «Чандраян-2» успешно вышла на орбиту спутника Земли.

22 июля Индия запустила к Луне межпланетную станцию «Чандраян-2», состоящую из посадочной платформы, лунохода и орбитального аппарата. Миссия должна была отправиться 15 июля, однако была перенесена по техническим причинам.