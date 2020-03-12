https://static.news.ru/photo/9cadb5ea-6456-11ea-a306-fa163e074e61_660.jpg ExoMars-2020 Фото: ESA/Global Look Press

Поиски следов жизни на Марсе откладываются на два года. Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение перенести дату запуска космического аппарата ExoMars-2020 на 2022 год.

Об этом сообщается на сайте госкорпорации.

Совместная миссия ExoМars должна была стартовать 25 июля 2020 года. Однако в августе 2019 года из-за неудачных испытаний парашютной системы запуск перенесли на период с 26 июля по 13 августа 2020 года.

ExoМars — первый в истории сотрудничества Роскосмоса и ЕС проект, посвящённый поискам следов живых организмов на Марсе. В рамках миссии планируется отправить модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход, писал NEWS.ru.