Поиски следов жизни на Марсе откладываются на два года. Роскосмос и Европейское космическое агентство (ЕКА) приняли решение перенести дату запуска космического аппарата ExoMars-2020 на 2022 год.
Об этом
Совместная миссия ExoМars должна была стартовать 25 июля 2020 года. Однако в августе 2019 года из-за неудачных испытаний парашютной системы запуск перенесли на период с 26 июля по 13 августа 2020 года.
ExoМars — первый в истории сотрудничества Роскосмоса и ЕС проект, посвящённый поискам следов живых организмов на Марсе. В рамках миссии планируется отправить модуль, который доставит на планету российскую поверхностную платформу и европейский марсоход, писал NEWS.ru.
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