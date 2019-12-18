https://static.news.ru/photo/f53c22e8-2188-11ea-aa95-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/vk.com

Разгонный блок «Фрегат-МТ» успешно отделился на орбите от российской ракеты «Союз-СТ-А».

Блок должен вывести на орбиту четыре спутника и телескоп CHEOPS, предназначенный для поиска и изучения экзопланет, вращающихся вокруг ближайших к Солнечной системе звёзд.

Первый из спутников — COSMO-SkyMed должен отделиться на 23-й минуте полёта, второй — CHEOPS через 2 часа 25 минут. Выведение на орбиту остальных спутников завершится через 4 часа 14 минут после запуска ракеты, сообщает компания-оператор Arianespace, обслуживающая полёт.

Ранее NEWS.ru писал о переносе на сутки запуска «Союза» из-за проблем с разгонным блоком. После сбоя в системе миссии VS23, происшедшего за 1 час 25 минут до пуска, были проведены работы по замене неисправного оборудования.