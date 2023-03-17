Раскрыта дата запуска Starship Илон Маск: запуск Starship может состояться в конце третьей недели апреля

Фото: SpaceX / Global Look Press

Американский предприниматель и глава SpaceX Илон Маск на своей странице в Twitter заявил, что компания может запустить 120-метровый космический корабль Starship в конце третьей недели апреля. Он уточнил, что точная дата будет зависеть от «выдачи лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA)».

SpaceX будет готова к запуску Starship через несколько недель, затем сроки запуска будут зависеть от выдачи лицензии FAA. Если предположить, что это займет несколько недель, то первая попытка запуска будет ближе к концу третьей недели апреля, — написал Маск.

Подписчики предпринимателя пришли в восторг от этой информации и пожелали успех команде и компании в целом.

Ранее инженер NASA Джон Пози рассказал, что сотрудники космических агентств США и России регулярно встречаются, чтобы обсуждать безопасность космических аппаратов и меры для ее обеспечения. Пози отметил, что Международная космическая станция — это партнерство, в котором участвуют различные страны, включая Россию. Он также сообщил, что представители агентств регулярно собираются, чтобы обменяться информацией о ситуации на борту космических кораблей, обсудить существующие риски и другие вопросы. Встречи с членами сообщества МКС проводятся регулярно и становятся еще более частыми в период приближения ракетных запусков, подчеркнул Пози.