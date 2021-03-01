Раскрыт новый облик российской ракеты для полётов на Луну

https://static.news.ru/photo/271ba540-7f4f-11e9-9a73-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Новая ракета-носитель сверхтяжёлого класса, использующая в качестве топлива метан, будет создаваться по пакетной схеме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

Шесть боковых блоков вокруг центрального — все с двигателем РД-182, и верхней ступенью на базе РД-0169, — рассказал собеседник агентства.

Ранее разработку двигателя РД-182 для российской многоразовой ракеты «Амур-СПГ» презентовал генеральный директор НПО «Энергомаш» Игорь Арбузов. Видео презентации опубликовано на канале «Роскосмос ТВ» на YouTube .

По словам источника РИА Новости, в ракете среднего класса «Амур-СПГ» предполагается использовать многоразовый двигатель РД-0169, тяга которого составляет 100 тонн, а в сверхтяжёлой ракете предполагается ставить более грузоподъёмный многоразовый двигатель РД-182 с тягой 250 тонн.

Собеседник агентства отметил, что переход на метановое топливо с керосин-кислорода является личной инициативой главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Ранее NEWS.ru сообщил, что Китайское национальное космическое управление (CNSA) разработает сверхтяжёлую ракету-носитель, чтобы с её помощью осуществить в 2030 году пилотируемую миссию на Луну.