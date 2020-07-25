Ракету «Протон-М» с двумя спутниками связи установили на старт

https://static.news.ru/photo/1e8cc958-cf18-11ea-adf5-fa163e074e61_660.jpg Ракета «Протон-М» Фото: Roscosmos/flickr.com

На космодроме Байконур ракета «Протон-М» с двумя телекоммуникационными спутниками «Экспресс-80» и «Экспресс-103» вывезена из монтажно-испытательного корпуса и установлена на стартовый стол.

Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос». По её данным, установка ракеты осуществлена в соответствии с графиком работ, передаёт РИА Новости.

Утром 26 июля 2020 года ракета космического назначения была доставлена на стартовый комплекс площадки № 200 и установлена в вертикальное положение на стартовом столе (пусковая установка № 39), — говорится в сообщении.

Запуск ракеты запланирован на 00:27 мск 30 июля. В 2020 году «Протон» совершит только один полёт. Отправка на орбиту телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103», изготовленных компанией «Информационные спутниковые системы имени Решетнёва», изначально планировалась на более ранний срок. Однако ракете потребовалась срочная замена некачественных деталей, для чего она была отправлена в Москву. Спутники будут работать на геостационарной орбите в точках стояния 80 градусов и 96,5 градуса восточной долготы соответственно. Цель их отправки — предоставление услуг связи и вещания в С-, Ku- и L-диапазонах в России и странах СНГ.

Ранее NEWS.ru писал о том, что Роскосмос планирует привлечь частных разработчиков к созданию ракеты сверхлёгкого класса, которая должна появиться к 2024 году. Ракета будет использоваться для запуска сверхмалых и малых спутников связи и наблюдения. Ими будут управлять с помощью технологий искусственного интеллекта.