Ракетостроитель оценил космический спор Безоса и Маска

В США происходит «драка бульдогов» из-за амбициозного американского лунного проекта. Об этом «ПолитРоссии» сообщил считает бывший ракетостроитель Дмитрий Конаныхин.

Сейчас идёт борьба за получение большого куска американского бюджета. Дело в том, что изначально по тендеру NASA должно было предложить разработку лунного посадочного модуля двум конкурентам. Но потом «срезали» финансирование и NASA выбрало компанию SpaceX Илона Маска, — отмечает эксперт.

Теперь Джефф Безос всеми силами пытается оспорить в суде это решение. Однако не только миллиардер заинтересован в том, чтобы отнять возможность разработки у Маска. Многие американские аэрокосмические разработчики были удивлены выбором компании SpaceX и альянс «старых» производителей хочет избавиться от конкурента, замечает инженер.

На сегодняшний день идёт полномасштабная корпоративная война и обычные люди видят лишь только её малую часть. На кону не просто $2,9 млрд, а десятки миллиардов в перспективе и мало кому хочется дать возможность Маску раскрутить себя и стать лидером в этой сфере, считает ракетостроитель.

Кроме того, ставки для NASA сейчас невероятно высоки, ведь если компания Маска не справится со своей задачей, то США надолго могут выбыть из лунной гонки и потерять инициативу, резюмирует Конаныхин.

Ранее основатель космической компании SpaceX Илон Маск рассказал, что при создании ракетного двигателя Raptor вдохновлялся в том числе российскими разработками.