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Ракета Vega со спутником запущена с космодрома Куру

06:09, 17 августа 2021
Ракета Vega со спутником запущена с космодрома Куру Фото: NASA/Global Look Press
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С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета-носитель Vega со спутником Pléiades Neo 4. Об этом сообщает РИА Новости.

Запуск состоялся 16 августа в 22:47 по местному времени (17 августа в 04:47 мск).

Pléiades Neo 4 произведён подразделением компании Airbus, которое отвечает за оборонные и аэрокосмические разработки. Спутник является вторым из четырёх объектов сверхвысокого пространственного разрешения. Первый Pléiades Neо был выведен на орбиту 28 апреля 2021 года.

Эти спутники позволяют получать фотоизображения с разрешением до 30 сантиметров. Аппарат предназначается как для военных, так и для гражданских нужд. Срок его работы составляет 10 лет.

Ранее сообщалось, что в NASA создали способную прогнозировать природные изменения программу.

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