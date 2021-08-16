Ракета Vega со спутником запущена с космодрома Куру

С космодрома Куру во Французской Гвиане запущена ракета-носитель Vega со спутником Pléiades Neo 4. Об этом сообщает РИА Новости.
Запуск
Pléiades Neo 4 произведён подразделением компании Airbus, которое отвечает за оборонные и аэрокосмические разработки. Спутник является вторым из четырёх объектов сверхвысокого пространственного разрешения. Первый Pléiades Neо был выведен на орбиту 28 апреля 2021 года.
Эти спутники позволяют получать фотоизображения с разрешением до 30 сантиметров. Аппарат предназначается как для военных, так и для гражданских нужд. Срок его работы составляет 10 лет.
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