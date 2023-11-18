Ракета Starship Маска взорвалась в воздухе вскоре после старта

Фото: spacex.com

С космодрома в штате Техас запущена американская ракета Starship компании американского бизнесмена Илона Маска. Трансляцию вела компания SpaceX. Это вторая попытка предприятия отправить в космос сверхтяжелую ракету. Данный полет также завершился неудачей.

Пуск должен был состояться накануне, но команда обслуживания выявила неисправность. Сегодня старт произошел с задержкой, однако в космической компании объяснили, что это часть плана для проверки систем. Тем не менее на высоте в 148 км с ракетой была потеряна связь, и она взорвалась.

Первый запуск Starship 20 апреля 2023 года потерпел неудачу. После достижения выcоты 38 км корабль вошел в неконтролируемое вращение и взорвался. Предположительно, у космичеcкого корабля возникли проблемы с отделением первой ступени.

Позднее в SpaceX сообщили, что намеренно уничтожили космический корабль. Решение о ликвидации было принято, когда после старта стало понятно, что у корабля возникли проблемы с двигателями и набором высоты.

Starship, по словам Маска, должен помочь человечеству колонизировать Марс. Корабль способен вместить до 100 пассажиров. Ракета Super Heavy оснащена 33 метановыми двигателями первой ступени и шестью двигателями второй ступени. Она должна была достичь суборбитальной скорости в 28 160 км/ч — и подняться на высоту 234 км.