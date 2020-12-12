Ракета SpaceX успешно стартовала с американским спутником радиовещания

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На орбиту отправилась ракета Falcon 9 со спутником радиовещания SXM-7. Об этом сообщили в космической корпорации SpaceX.

Успешный запуск с американским спутником на борту был осуществлён с 40-го стартового комплекса авиабазы США на мысе Канаверал в штате Флорида.

Watch Falcon 9 launch of the SXM-7 mission live https://t.co/bJFjLCzWdK https://t.co/gUeUtmHHks — SpaceX (@SpaceX) December 13, 2020

Разработала спутник нью-йоркская компания Sirius XM Holdings Inc. Этот семитонный аппарат будет предоставлять услуги спутникового радиовещания в Северной Америке. Работать он может в течение 15 лет и дополнит группировку спутников Sirius XM, формирование которой началось в 2008 году.

Falcon 9 должен был отправиться в космос 11 декабря, но SpaceX отменила старт ракеты-носителя Falcon 9 со спутником SXM-7 за полминуты до запуска двигателя. Прямая трансляция велась на сайте компании.

В SpaceX не прокомментировали отмену запуска и не сообщили о её причинах. Ранее старт ракеты-носителя был задержан более чем на час из-за погодных условий в районе пусковой площадки, сообщал NEWS.ru.