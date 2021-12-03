Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру

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Российская ракета-носитель «Союз» со спутниками Galileo успешно стартовала с южноамериканского космодрома Куру. Трансляция события велась на сайте Роскосмоса, запуск был перенесён из-за погодных условий.

Ракета успешно вывела разгонный блок «Фрегат» со спутниками на суборбитальную траекторию. «Фрегат» приступил к выполнению полётного задания, его миссия продлится 3 часа 51 минуту.

Запуск «Союза» откладывали с 2 декабря на 3 декабря по причине погодных условий, а после перенесли на 4 декабря. На этот раз причиной стала неготовность французской корабельной станции приёма телеметрической информации.

Спутники Galileo FOC произведены по заказу Европейского космического агентства компанией EADC Astrium. В космос из 24 спутников с 2011 по 2016 годы 14 отправились с помощью ракет-носителей «Союз-2». На следующий год с космодрома Куру запланированы четыре пуска российских ракет.

Ранее ракета-носитель «Союз-2.1б» успешно вывела на расчётную орбиту российский военный спутник с космодрома Плесецк в Архангельской области. Запуск ракеты и выведение спутника на орбиту прошли в штатном режиме.