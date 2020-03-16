https://static.news.ru/photo/60329c32-67be-11ea-8e7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: roscosmos.ru

С российского космодрома Плесецк стартовала ракета «Союз» со спутником «Глонасс-М». Об этом рассказали в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Проведён успешный пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1б» с навигационным космическим аппаратом «Глонасс-М», — цитирует сообщение ведомства РИА Новости.

Ракета стартовала с пусковой установки № 4 площадки № 43 испытательного космодрома министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что это уже второй пуск «Союза-2» с Плесецка в этом году. В департаменте напомнили, что эта ракета пришла на смену «Союзам-У», которые эксплуатировались с 1973 по 2012 годы.

Ранее NEWS.ru писал, что у половины спутников ГЛОНАСС закончилась гарантия. Сейчас используется 23 космических аппарата, 13 из них работают за пределами гарантийного срока, установленного производителем. Это спутники, которые были запущены в период с 2007 по 2011 год. Все они относятся к серии «Глонасс-М».