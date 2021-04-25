Ракета «Союз» с британскими спутниками стартовала с Восточного

https://static.news.ru/photo/454d1f30-a617-11eb-ba4f-96000091f725_660.jpg Ракета «Союз-2.1б» Фото: Roscosmos/Global Look Press

Ракета «Союз-2.1б» стартовала с космодрома Восточный, неся на борту 36 британских спутников связи компании OneWeb, запуск транслирует Роскосмос.

Почти через девять минут она вывела разгонный блок «Фрегат» на суборбитальную траекторию, он со спутниками отделился от третьей ступени ракеты. Затем «Фрегат» развезёт спутники по орбитам высотой порядка 450 км. На всю операцию уйдёт 3 часа 51 минута 40 секунд.

Первый раз в 2021 году «Союз-2» стартовал с аппаратами OneWeb с Восточного месяц назад — 25 марта. Четыре следующих запуска с британскими спутниками будут совершены с Байконура. Сейчас на низкой околоземной орбите находятся 146 космических аппаратов OneWeb, доставленных в космос с помощью российских ракет.

Ранее стало известно, что российская компания «Роскосмос» отказала заказчику, который хотел запустить спутник при помощи мощностей госкорпорации. Такое решение было принято впервые за долгое время, рассказал гендиректор организации Дмитрий Рогозин. По его словам, причиной стало отсутствие мощностей, которые заняты на других проектах.