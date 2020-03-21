https://static.news.ru/photo/c24a589c-6b83-11ea-8aa7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Roscosmos/Global Look Press

Госкомиссия разрешила допустить к старту ракету-носитель «Союз-2.1б». Пуск состоится в субботу вечером с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе.

Решение о готовности ракеты-носителя «Союз-2.1б» к заправке и пуску, который запланирован в 20:06:58 мск 21 марта, принято Государственной комиссией, — уточнили в госкорпорации.

«Союз-2» выведет на орбиту 34 спутника британской компании OneWeb. Через 562,8 секунды после старта состоится отделение разгонного блока от третьей ступени. Затем на протяжении 3,5 часа аппараты будут поочерёдно отделяться от разгонного блока «Фрегат-М».

Спутники OneWeb призваны обеспечить потребителей высокоскоростным Интернетом. Орбитальная группировка из 36 аппаратов будет состоять из 18 плоскостей. Британская компания планирует развернуть на орбите около 600 спутников и начать их коммерческое использование уже в нынешнем году.

Первые шесть аппаратов OneWeb уже доставила на орбиту ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с Гвианского космического центра. Произошло это 28 февраля 2019 года. Вторую партию из 34 спутников запустили с Байконура 7 февраля 2020 года.

Из-за пандемии коронавируса космодром Куру во Французской Гвиане закрыт и пуски с него приостановлены. Байконур продолжает работать, однако там усилены меры безопасности. Все российские специалисты прошли дополнительный медосмотр, но доступ журналистов на Байконур запрещён.

Как писал NEWS.ru, ранее Роскосмос провёл эвакуацию своих сотрудников с космодрома Куру из-за COVID-19.