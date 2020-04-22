Ракета Победы установлена на стартовый стол космодрома Байконур

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Установка ракеты-носителя «Союз-2.1а» на стартовый стол завершена на космодроме Байконур. Её запуск, намеченный на 25 апреля, приурочен к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Об этом сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter.

Корпус ракеты украсили соответствующей символикой — логотипом годовщины, а также изображением георгиевской ленты и орденов Отечественной войны. Она должна вывести на орбиту грузовой корабль «Прогресс МС-14», которому предстоит состыковаться с МКС.

Ранее NEWS.ru сообщал, что запуск телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» отложили из-за необходимости заменить бракованные детали в ракете-носителе «Протон-М». Старт аппарата планировался с космодрома Байконур в марте. Его перенесли на июль. Причиной назван брак при изготовлении отдельных деталей на Усть-Катавском заводе в Челябинской области.