Космос

Ракета компании Rocket Lab стартовала в Новой Зеландии

09:18, 13 июня 2020
Фото: Rocket Lab/facebook.com

Ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab успешно запущена с космодрома в Новой Зеландии.

Об этом корпорация сообщила в своём Twitter. По её данным, ракета несёт группу спутников: один предназначен для изучения магнитосферы Земли, три — в интересах Национального управления военно-космической разведки США и ещё один — австралийский технологический спутник M2 Pathfinder.

Пуск есть! — говорится в сообщении.

Изначально старт ракеты Electron был запланирован на 30 марта. Из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» планирует осуществить 20 пусков ракет с космодрома Байконур и 6 — с космодрома Восточный в ближайшие 12 месяцев.

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