Ракета компании Rocket Lab стартовала в Новой Зеландии

Ракета-носитель Electron частной американской компании Rocket Lab успешно запущена с космодрома в Новой Зеландии.
Об этом корпорация сообщила в своём Twitter. По её данным, ракета несёт группу спутников: один предназначен для изучения магнитосферы Земли, три — в интересах Национального управления военно-космической разведки США и ещё один — австралийский технологический спутник M2 Pathfinder.
Пуск есть! — говорится в сообщении.
Изначально старт ракеты Electron был запланирован на 30 марта. Из-за пандемии коронавируса его пришлось перенести, передаёт РИА Новости.