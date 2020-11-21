Ракета Falcon 9 успешно стартовала с космодрома в Калифорнии

https://static.news.ru/photo/e6e05eec-2c29-11eb-b845-fa163e074e61_660.jpg Фото: SpaceX via globallookpress.com/Global Look Press

Ракета-носитель Falcon 9, разработанная компанией Илона Маска SpaceX, успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.

Как передаёт РИА Новости, запуск был осуществлён в расчётные 20:17 мск. Ракета должна доставить на орбиту спутник зондирования Мирового океана Sentinel-6. Многоразовая первая ступень Falcon 9 вскоре после старта совершила вертикальную посадку на космодром.

Спутник Sentinel 6 Michael Freilich, собранный компанией Airbus, совместно разрабатывался Европейским космическим агентством и американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

17 ноября пилотируемый космический корабль Crew Dragon от SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщал NEWS.ru. Американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути, прибывшие на Crew Dragon, проведут на МКС шесть месяцев.