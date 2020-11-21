Ракета Falcon 9 успешно стартовала с космодрома в Калифорнии

Ракета-носитель Falcon 9, разработанная компанией Илона Маска SpaceX, успешно стартовала с космодрома Ванденберг в Калифорнии.
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Спутник Sentinel 6 Michael Freilich, собранный компанией Airbus, совместно разрабатывался Европейским космическим агентством и американским Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
17 ноября пилотируемый космический корабль Crew Dragon от SpaceX пристыковался к Международной космической станции (МКС), сообщал NEWS.ru. Американские астронавты Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уокер, а также японец Соити Ногути, прибывшие на Crew Dragon, проведут на МКС шесть месяцев.