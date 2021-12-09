Ракета Falcon 9 с лабораторией NASA стартовала с мыса Канаверал

Falcon 9 с астрофизической лабораторией NASA на борту стартовала с мыса Канаверал. Пуск был осуществлен в 01:00 по времени Восточного побережья США — 09:00 московского времени, с космодрома в штате Флорида. Об этом на своей странице в Twitter сообщила компания SpaceX. Одна из функций обсерватории IXPE, находящейся на борту корабля — отслеживание источников рентгеновских лучей.

Нынешняя миссия Imaging X-ray Polarimetry Explorer (IXPE) заключается в наблюдении за источниками рентгеновских лучей.

Обсерватория IXPE, созданная совместно с итальянским космическим агентством, является первой миссией NASA, посвящённой измерению поляризации рентгеновских лучей от самых экстремальных и загадочных объектов во Вселенной — остатков сверхновых, сверхмассивных чёрных дыр и десятков других высокоэнергетических объектов, говорится на сайте американского космического агентства.

IXPE представляет собой аппарат массой 320 кг, на котором установлено три телескопа. Спутник должен прослужить два года. Стоимость проекта оценивается в $188 млн.

Ранее ракета Falcon 9 отправилась в космос с зондом-камикадзе DRAT. Ему предстояло столкнуться с астероидом для испытания технологии защиты Земли от столкновений с космическими объектами.