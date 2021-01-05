Ракета Falcon 9 компании SpaceX вывела на орбиту спутник для Турции

https://static.news.ru/photo/0b7429fa-5164-11eb-bbf1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Tony Gray/Global Look Press

Тяжёлая ракета-носитель американкой компании SpaceX вывела на орбиту турецкий спутник Turksat 5A, первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю, сообщила компания Илона Маска.

Пуск ракеты со спутником был произведён с 40-го стартового комплекса базы ВВС США на мысе Канаверал во Флориде в 21:15 7 января по времени Восточного побережья США (05:15 8 января мск), сообщает РИА Новости.

Успешный вывод спутника подтверждён, — говорится в сообщении SpaceX.

Спутник Turksat 5A весит 3,5 тонны и будет выполнять на орбите функции по предоставлению услуг цифрового телевидения и широкополосного интернета. Аппарат будет использовать турецкая телекоммуникационная компания Turksat. Сам аппарат — американского производства, его построила корпорация Airbus Defence and Space.

Спутник будет охватывать вещанием территорию Турции, ряда стран Европы, север Африки и часть стран Ближнего Востока.

По завершении своей миссии первая ступень совершила посадку на плавучую платформу в Атлантике.

Как сообщал NEWS.ru, ранее в декабре тяжёлая ракета-носитель Falcon 9 успешно вывела на орбиту разведывательный спутник NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO).