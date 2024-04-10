Запуск ракеты «Ангара-А5» на Восточном вновь отменили

Пуск ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Восточный отменили во второй раз, следует из команды во время трансляции на YouTube-канале «Роскосмос ТВ». Запуск перенесли на сутки, то есть до 11 апреля.

Выдана команда отмены пуска. Руководителям работ подготовиться к 24-часовой стоянке, — сообщил комментатор за кадром.

Запуск «Ангары-А5» с разгонным блоком «Орион» и испытательной полезной нагрузкой должен был состояться накануне, 9 апреля, в 12:00 по московскому времени. Старт отменили за две минуты до запланированного времени.

Позже гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что причиной отмены старта ракеты-носителя стал сбой в работе системы наддува бака окислителя центрального блока. По его словам, специалисты должны были выяснить, почему возникли неполадки.

В Роскосмосе 10 апреля уточнили, что государственная комиссия разрешила заправку и пуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный. В госкорпорации уточняют, что ракета-носитель является экологически чистой и не использует токсичные компоненты топлива. В будущем она должна заменить «Протон-М».