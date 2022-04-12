Путин заявил, что Россия увеличит группировку спутников на орбите

Российский лидер Владимир Путин заявил во время посещения космодрома Восточный в Амурской области, что «количественный и качественный» потенциал спутниковой группировки России будет расширен, пишет РИА Новости. По его словам, РФ будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Количественный и качественный потенциал спутниковой группировки России будет существенно расширен, — заявил Путин.

Президент ранее сообщил, что Россия возобновит лунную программу. Данная стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» для исследований в районе южного полюса Луны. Кроме того, российский лидер отметил «колоссальное» технологическое наследие, которое оставило предыдущее поколение инженеров и космонавтов.

Путин добавил, что Россия и Белоруссия будут вместе заниматься формированием инфраструктуры в космической сфере. Российский лидер также дал поручение Роскосмосу организовать полёт в космос на отечественном корабле представителей Белоруссии.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин ранее заявил, что госкорпорации сейчас нужны не ракеты, а космические корабли. Ракет-носителей, отметил он, у оператора сейчас в достатке. Также он сказал, что инженерам и учёным необходимо более активно использовать технические наработки в космическом двигателестроении и «вычерпать» их до конца.