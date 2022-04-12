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Космос

Путин: Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом

Путин заявил, что предыдущее поколение космонавтов — образец «товарищества и воли»
12:12, 12 апреля 2022
Путин: Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом Первые советские лётчики-космонавты: Юрий Гагарин, Андриян Николаев, Павел Попович, Герман Титов Фото: Игорь Снегире/РИА Новости
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Президент России Владимир Путин заявил в ходе посещения космодрома Восточный в Амурской области, что в прошлом российская космонавтика заняла лидирующие позиции в мире. Глава страны подчеркнул, что предыдущее поколение космонавтов стало образцовым показателем «товарищества и воли», пишет РИА Новости.

Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом, это поколение оставило нам примеры товарищества и воли, — говорится в сообщении.

Ранее Путин поздравил жителей страны с Днём космонавтики. Он выразил уверенность, что Россия добьётся всех поставленных целей.

В список задач, по словам президента, вошло возобновление лунной программы. Глава государства подчеркнул, что данная стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» на южный полюс спутника Земли.

Путин отметил, что планы по развитию космической программы продолжатся, несмотря на санкции стран Запада и внешнеполитическое давление. Кроме того, российский лидер вспомнил о «колоссальном» технологическом наследии, которое оставило предыдущее поколение инженеров и космонавтов.

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