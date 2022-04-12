Путин: Россия победила в упорной гонке за лидерство в космосе в прошлом

Фото: Игорь Снегире/РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин заявил во время посещения космодрома Восточный в Амурской области, что «количественный и качественный» потенциал спутниковой группировки России будет расширен, пишет РИА Новости. По его словам, РФ будет последовательно и настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.

Количественный и качественный потенциал спутниковой группировки России будет существенно расширен, — заявил Путин. Президент ранее сообщил, что Россия возобновит лунную программу. Данная стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» для исследований...