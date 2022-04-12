Путин заявил, что белорусам разрешат работать на космодроме Восточный

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским главой Александром Лукашенко заявил, что в скором времени в российском законодательстве примут закон, который позволит белорусам работать на космодроме Восточный, расположенный в городе Циолковский. Он отметил перспективность работы в космическом направлении, пишет РИА Новости. Напомним, что ранее Путин предположил, что первый полёт белорусского космонавта может состояться в 2023 году.

Ещё одно перспективное направление — привлечение белорусских специалистов к строительству космической инфраструктуры на территории России, в том числе, на этом космодроме. В ближайшее время должен быть принят закон, который позволит гражданам и компаниям Белоруссии работать на территории закрытого административно-территориального образования Циолковский. Здесь, где мы находимся, — заявил Путин.

Россия возобновит лунную программу, заявил на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный Путин. Глава государства добавил, что стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» на южный полюс спутника Земли. Путин подчеркнул, что планы по развитию космической сферы продолжатся, несмотря на санкции стран Запада и внешнеполитическое давление. Кроме того, российский лидер отметил «колоссальное» технологическое наследие, которое оставило предыдущее поколение инженеров и космонавтов.

Путин в День космонавтики отметил заслуги троих космонавтов-испытателей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина». Он вручил им государственные награды.

Ранее президенты прибыли на космодром «Восточный», чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов. В ходе мероприятия Лукашенко заявил о готовности белорусской стороны упрочить единство с российским государством.