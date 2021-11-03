Путин: Россия готова включить белорусского космонавта в экипаж МКС

В ближайшем будущем Россия будет готова поддержать предложение Минска о включении в состав экипажа Международной космической станции (МКС) белорусского космонавта. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе заседания высшего Госсовета Союзного государства. Его слова приводит РИА Новости.

Мы вчера только с руководством Роскосмоса на заседании в Сочи говорили об этом. Мы готовы поддержать это предложение и реализовать его в ближайшем будущем, — сказал российский лидер.

Он добавил, что перед отправкой белорусского космонавта на орбиту необходимо «согласовать детали».

Ранее глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко рассказал, что потенциальный космический турист предпочёл для полёта российский корабль «Союз», а не созданный Илоном Маском Crew Dragon. Такой выбор он сделал из-за недостаточного налёта Crew Dragon.

Ранее Центр подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина опубликовал в своём YouTube-канале видеоролик, в котором показана подготовка российских космонавтов к высадке на Луну. Она проходит на специальном тренажёре «Выход-2» в рамках эксперимента «Созвездие».