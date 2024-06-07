Путин поручил ускорить принятие законопроектов по партнерству в космосе

Фото: Kremlin.ru/РИА «Новости»

Владимир Путин

Принятие законопроектов по государственно-частному партнерству в космосе необходимо ускорить, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума. Глава государства призвал принять эти нормативные акты в ближайшее время, передает корреспондент NEWS.ru.

В Государственной думе находятся законопроекты, которые позволят расширить механизм государственно-частного партнерства в отраслях промышленности и космической сфере. Прошу принять эти нормативные акты в ближайшее время, — сказал он.

Путин в ходе выступления на ПМЭФ заявил, что на сегодняшний день темпы роста российской экономики опережают среднемировые. Глава государства отметил, что РФ успешно выполнила поставленную цель войти в четверку крупнейших экономик мира, обогнав Японию и Германию. Рост ВВП России составил 3,6%, а за первый квартал текущего года — 5,4%, напомнил он.

Кроме того, российский лидер сообщил, что перевозки по Северному морскому пути в перспективе могут увеличиться до 150 млн тонн за счет повышения конкурентоспособности этого маршрута. Путин также добавил, что строительство инфраструктуры Севморпути продолжится.