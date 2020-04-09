Путин поручил сохранить лидерство России в космосе

https://static.news.ru/photo/2cae25c2-7b26-11ea-9230-fa163e074e61_660.jpg Фото: Роскосмос/facebook.com

Лидерство РФ в пилотируемой космонавтике необходимо сохранить. Такую задачу поставил президент страны Владимир Путин.

Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Это — сильная сторона российской космонавтики. Нужно сохранить здесь лидерство, — цитирует ТАСС главу государства, выступившего на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли в режиме видеоконференции.

По его словам, реализация этой задачи во многом связана с созданием транспортной системы новейшего поколения. Путин напомнил, что лётные испытания нового пилотируемого корабля планируется провести в 2023 году с космодрома Восточный. Президент потребовал проинформировать, какие меры принимает Роскосмос, чтобы запуск состоялся в срок.

Кроме того, российский лидер призвал активнее использовать механизмы государственно-частного партнёрства для реализации стоящих перед космической отраслью РФ задач. Подобные решения позволяют быстро и эффективно добиваться нужных результатов, в том числе создавать инновационные высокотехнологичные разработки и коммерчески успешные продукты.

Владимир Путин также заявил, что Россия должна укреплять свои позиции на мировом рынке космических запусков. При этом крайне важно, чтобы отечественные средства выведения оставались конкурентоспособными и востребованными. Глава государства подчеркнул, что на космодроме Восточный в оговоренные сроки должна быть создана инфраструктура под ракетные комплексы тяжёлого и сверхтяжёлого классов.

Ранее NEWS.ru писал, что президент США Дональд Трамп подписал указ, предписывающий освоение ресурсов на Луне в коммерческих целях. Он исключает любую попытку рассматривать космическое пространство в качестве всеобщего достояния и приказывает администрации Белого дома всячески противиться этому. В документе говорится, что у американцев «должно быть право» вести коммерческое исследование и добычу ресурсов в космическом пространстве. Последнее, с законодательной точки зрения, является «уникальным пространством для деятельности человека», так что США не рассматривают его в качестве всеобщего достояния.

Политика Штатов заключается в стимулировании международной поддержки и использования ресурсов в космосе, как со стороны государства, так и со стороны частных лиц. США, сказано в указе, не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и на других небесных телах, которое было принято Генассамблеей ООН в 1979 году, окончательно установив себе в этом приоритет над другими странам.