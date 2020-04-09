Путин поручил полностью восстановить работу космической отрасли

https://static.news.ru/photo/43d6dd04-7b24-11ea-9baf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Shelepin/Nasa/Global Look Press

Президент Владимир Путин заявил о необходимости восстановления работы отечественной космической отрасли в полном объёме с учётом соблюдения всех ограничений, введённых в связи с коронавирусом.

Глава государства в числе безусловных приоритетов назвал развитие программы пилотируемых полётов. Он отметил, что РФ должна сохранить лидерство в данной сфере.

Путин также подчеркнул, что Россия должна укрепить свои позиции на рынке пусковых услуг, чтобы отечественные средства выведения были востребованы и конкурентоспособны.

Кроме того, президент призвал активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнёрства в космической отрасли, сообщается на сайте Кремля.

Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе задумались о замене кораблей «Союз» и «Прогресс» новым летательным аппаратом «Орёл». Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время.