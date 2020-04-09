Путин поручил полностью восстановить работу космической отрасли

Президент Владимир Путин заявил о необходимости восстановления работы отечественной космической отрасли в полном объёме с учётом соблюдения всех ограничений, введённых в связи с коронавирусом.
Глава государства в числе безусловных приоритетов назвал развитие программы пилотируемых полётов. Он отметил, что РФ должна сохранить лидерство в данной сфере.
Путин также подчеркнул, что Россия должна укрепить свои позиции на рынке пусковых услуг, чтобы отечественные средства выведения были востребованы и конкурентоспособны.
Кроме того, президент призвал активнее использовать возможности и механизмы частно-государственного партнёрства в космической отрасли,
Ранее NEWS.ru писал, что в Роскосмосе задумались о замене кораблей «Союз» и «Прогресс» новым летательным аппаратом «Орёл». Работа по его созданию должна начаться в ближайшее время.
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