Путин назвал возможную дату первого полёта космонавта из Белоруссии

Президент России Владимир Путин в ходе переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что первый полёт белорусского космонавта предположительно состоится в 2023 году, передаёт ТАСС. Ранее российский лидер рассказал о намерении сформировать совместную космическую инфраструктуру с Белоруссией. Напомним, что главы двух государств прибыли на космодром Восточный для того, чтобы принять участие в церемонии награждения лётчиков-космонавтов.

Первый полёт белорусского космонавта может состояться уже в 2023 году, — заявил Путин.

Россия возобновит лунную программу, заявил на церемонии вручения госнаград космонавтам на космодроме Восточный Путин. Он добавил, что стратегия предполагает запуск автоматического аппарата «Луна-25» на южный полюс спутника Земли. Путин подчеркнул, что планы по развитию космической сферы продолжатся, несмотря на санкции стран Запада и внешнеполитическое давление. Кроме того, российский лидер отметил «колоссальное» технологическое наследие, которое оставило предыдущее поколение инженеров и космонавтов.

Путин в День космонавтики отметил заслуги троих космонавтов-испытателей ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки имени Ю. А. Гагарина». Он вручил им государственные награды.