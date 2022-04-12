Путин назвал санкции против Роскосмоса попыткой сдержать развитие сферы

Российский лидер Владимир Путин во время встречи с Дмитрием Рогозиным назвал санкционные ограничения, введённые против Роскосмоса «попыткой сдержать развитие» космической сферы России. Рогозин в ответ на заявление Путина согласился с ним, сказав о том, что «другой логики» в подобных действиях нет, пишет ТАСС.

Просто это попытка сдержать развитие, вот и всё, — отметил Путин.

Ранее США ввели санкции против космической отрасли России после начала российской специальной военной операции на Украине. Под ограничительные меры, в частности, попали предприятия Роскосмоса — АО Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады», акционерное общество Салаватский химический завод, Государственный ракетный центр имени академика В. П. Макеева.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин назвал космическую политику США «агрессивной» и наполненной ядом. По его словам, если через 15–20 лет Вашингтон «научится сцеживать» свои токсичные выделения и враждебное настроение по отношению к России и другим странам, то сотрудничество с американцами может возобновиться.