Путин назвал приоритеты РФ в космической сфере

https://static.news.ru/photo/3f5db2e4-1d0d-11eb-a254-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Kud-Sverchkov/twitter.com

Совершенствование космической инфраструктуры, увеличение орбитальной группировки и доли инновационных ракет являются приоритетными направлениями в ракетной-космической сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Он отметил, что Роскосмос до сих пор не утвердил ряд программ для достижения этих целей. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать в ближайшее время.

Путин добавил, что для реализации приоритетных направлений в космической сфере следует «более активно использовать инструменты государственно-частного партнёрства», сообщает ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» собирается использовать сверхтяжёлую ракету-носитель «Енисей» для полётов не только на Луну, но и на Марс, Юпитер и Сатурн. Предполагается, что к этим планетам ракета доставит автоматические космические аппараты. Также среди задач ракетного комплекса отмечаются запуски пилотируемых транспортных кораблей и модулей космических станций нового поколения.