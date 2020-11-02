Путин назвал приоритеты РФ в космической сфере

Совершенствование космической инфраструктуры, увеличение орбитальной группировки и доли инновационных ракет являются приоритетными направлениями в ракетной-космической сфере. Об этом заявил президент Владимир Путин.
Он отметил, что Роскосмос до сих пор не утвердил ряд программ для достижения этих целей. Глава государства подчеркнул, что это необходимо сделать в ближайшее время.
Путин добавил, что для реализации приоритетных направлений в космической сфере следует «более активно использовать инструменты государственно-частного партнёрства»,
Ранее NEWS.ru писал, что госкорпорация «Роскосмос» собирается использовать сверхтяжёлую ракету-носитель «Енисей» для полётов не только на Луну, но и на Марс, Юпитер и Сатурн. Предполагается, что к этим планетам ракета доставит автоматические космические аппараты. Также среди задач ракетного комплекса отмечаются запуски пилотируемых транспортных кораблей и модулей космических станций нового поколения.