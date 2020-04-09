Путин назвал приоритетное направление в космонавтике

https://static.news.ru/photo/41d3c642-7b25-11ea-a3e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Развитие программы пилотируемых полётов является приоритетным направлением для Москвы. Это сильная сторона отечественной космонавтики. РФ должна удержать лидерство, заявил глава государства Владимир Путин.

По его словам, решение задачи зависит от формирования современной транспортной системы. Испытания нового космического корабля начнутся в 2023 году. Старт планируется осуществить на космодроме Восточный.

Среди безусловных приоритетов — развитие программы пилотируемых полётов. Традиционно, это сильная сторона российской космонавтики, и нужно сохранить здесь лидерство, — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Также Путин пообщался с экипажем МКС, куда накануне прибыл пилотируемый корабль «Союз МС-16» с новым экипажем.

Глава государства поздравил участников экспедиции с наступающим Днём космонавтики. Он также заверил их в поддержке пилотируемой космонавтики российскими властями и выразил надежду на развитие космической активности совместно с иностранными партнёрами.

Предполагается, что новый экипаж в составе космонавтов Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера, а также астронавта США Криса Кэссиди проведёт на МКС 196 суток. На станции их встретили россиянин Олег Скрипочка и американцы Эндрю Морган и Джессика Меир. Их возвращение на Землю на корабле «Союз МС-15» запланировано на 17 апреля 2020 года.